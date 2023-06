Mit einer bärenstarken Weltmeisterschaft in Katar hat sich der Leipziger Innenverteidiger Josko Gvardiol auf den Zettel diverser Topvereine gespielt. Logisch, dass die Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Kroaten aufflammten und das Feuer während der Rückrunde immer am Lodern war. Jetzt soll der Abschied nahen. Medienberichten zufolge, hat Manchester City das Rennen gemacht und will Gvardiol mit einem langfristigen Vertrag ausstatten.