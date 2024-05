Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg soll der Kapitän der Nationalmannschaft von Sambia künftig die Abwehr stabilisieren. Der FCM vermeldete am Montag (27.05.2024) die Verpflichtung des 29-jährigen Lubambo Musonda.

Der Außenverteidiger kommt aus Dänemark, wo er zuletzt mit Erstligist Silkeborg den dänischen Fußballpokal gewann. FCM-Coach Christian Titz weiß über den Neuzugang: "Mit Lubambo haben wir einen erfahrenen, schnellen und dribbelstarken Spieler für die Außenbahnen verpflichten können." Sport-Geschäftsführer Otmar Schork erklärt in der FCM-Pressemitteilung, dass er den 48-fachen sambischen Nationalspieler in der vergangenen Saison ausgiebig beobachtet habe. "Mit Lubambo bekommen wir einen international erfahrenen Spieler, der variabel auf den Außenbahnen einsetzbar ist", so das Fazit von Schork.