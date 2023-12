Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Mersad Selimbegovic als neuen Trainer verpflichtet. Das bestätigte der Klub am Montag. Die "Ostsee-Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet. Der langjährige Jugend- und Chefcoach von Jahn Regensburg soll den Tabellen-16. vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Sein Vertrag in Rostock hat eine Laufzeit bis 2025, ist aber nur in der 2. Bundesliga gültig. Sportlicher Leiter bei Hansa ist Kristian Walter, er kam in dieser Saison von Dynamo Dresden, wo er als Chefscout fungiert hatte.