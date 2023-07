Zum 50. Mal startet die 2. Bundesliga in eine neue Saison. Ein Jubiläum, was der 1. FC Magdeburg aus verschiedenen Gründen mitfeiert. Zum einen haben die Elbestädter die Klasse gehalten, spielen damit erstmals zwei Jahre in Folge in der zweithöchsten gesamtdeutschen Spielklasse. Zum anderen zelebriert der FCM den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Sieg im Pokal der Pokalsieger 1974 zum 50. Mal. Eine doppelte Goldene Hochzeit sozusagen. Doch die Vergangenheit, die war einmal. Bei aller Feierei ist der Blick in die Zukunft geschärft, die Magdeburger haben ein offenes Visier.