Nach dem unbefriedigenden 1:1 beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden will Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg im ersten Heimspiel der Saison den ersten Sieg einfahren. Dabei kommt es am Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App) gegen Eintracht Braunschweig zum Wiedersehen mit Jens Härtel.