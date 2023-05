Für beide Mannschaften ging es um sehr viel, denn auch die Ingolstädter waren noch nicht völlig aus dem Schneider. Die Anfangsminuten gehörten den Hallensern. Sie agierten druckvoll und fuhren einige verheißungsvolle Angriffe. Die erste richtig gute Chance hatte Dominik Steczyk in der zehnten Minute. Der polnische Mittelstürmer drückte aus 18 Metern ab, Marius Funk im FCI-Kasten wehrte zur Seite ab. Nach gut 20 Minuten musste Halles Schlussmann Felix Gebhardt erstmals eingreifen und rettete nach einem Schuss von Valmir Sulejmani zur Ecke.

Mittlerweile ging es auf und ab, den besseren Part zeigten weiterhin die Gastgeber. In der 35. Minute traf Tom Zimmerschied das Außennetz, kurz vor dem Pausentee nahm Steczyk den Ball direkt und zwang Ingolstadts Keeper Funk zu einer Glanzparade. Mit 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause gingen die Hallenser weiter in die Offensive und wurden nach 50 Minuten belohnt. Allerdings erzielten sie den Führungstreffer nicht selbst, denn die Schanzer halfen kräftig mit. Nach einer Flanke von Nico Hug ließ Ingolstadts Dominik Franke den Ball unglücklich vom Oberschenkel abtropfen und bugsierte das Streitobjekt ins eigene Tor. Den Hallensern war es egal, sie wollten mehr. Die Saalestädter attackierten weiterhin früh und beschäftigen die Ingolstädter ein ums andere Mal. Eine Viertelstunde vor Schluss wollten die Gastgeber ein Foul im Ingolstädter Strafraum an Zimmerschied gesehen haben, doch Schiedsrichter Mario Hildenbrand entschied auf "Ball gespielt" und gab keinen Elfer.

So blieb der Hallenser Vorsprung weiterhin knapp. Das Spiel hatte den HFC-Kickern viel Kraft gekostet, zum Schluss wurden die Ingolstädter noch einmal "aufmüpfig". Halles Schlussmann Gebhardt musste in der 82. Minute gegen Felix Keidel retten, dessen Schuss fast im Kreuzeck gelandet wäre. Mit viel Kampfgeist und Geschick brachte Halle den wohlverdienten Dreier über die Ziellinie. Der nächste Auftritt des Halleschen FC folgt am kommemden Wochenende beim 1. FC Saarbrücken.