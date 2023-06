Der FC Energie Cottbus hat den Aufstieg in die 3. Liga verpasst. Die Lausitzer verloren am Sonntag (11.06.2023) bei der SpVgg Unterhaching 0:2 (0:1) und spielen damit auch in der kommenden Saison in der Regionalliga. Für eine rund 15-minütige Spielunterbrechung sorgten in der Partie im Unterhachinger Sportpark einige Cottbuser Anhänger, die Becher und Pyrotechnik warfen sowie in den Innenraum eindrangen.



Nordost-Meister Cottbus hatte bereits das Hinspiel am Mittwoch (07.06.2023) gegen den bayrischen Regionalliga-Meister 1:2 (1:2) verloren.