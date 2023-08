13.659 Dauerkarten hat Dynamo Dresden in der gerade gestarteten Spielzeit an den Mann, die Frau und alle dazwischen und außerhalb gebracht. Damit konnten die Schwarz-Gelben die Euphorie aus dem Vorjahr noch einmal steigern. Von den Vor-Pandemie-Zeiten, als alle 17.000 angebotenen Saisontickets weggingen, ist man in der sächsischen Landeshauptstadt aber noch ein Stück entfernt.