Der Ukrainer kam vor einem Jahr ins Erzgebirge, trug in der vergangenen Saison das "Veilchen"-Trikot wettbewerbsübergreifend in 35 Spielen und erzielte dabei sechs Tore. Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich sagte zur Vertragsverlängerung: "Es freut uns sehr, dass Boris sich für uns entschieden hat und wir damit weiter auf ihn zählen können. Seine Erfahrung und sein Können sind für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft von großer Bedeutung", wird Heidrich in der Mitteilung des FCE zitiert.

Rechtsfuß Tashchy kann auf die Erfahrung von 84 Zweitliga- und 74 Drittliga-Spielen zählen. Der 29-Jährige kam in Deutschland nicht nur für Aue sondern auch den VfB Stuttgart, den FC St. Pauli und den MSV Duisburg zum Einsatz. In Aue stand er in der vergangenen Saison in 13 Spielen in der Startelf.