Der FC Erzgebirge Aue hat einen Nachfolger für Keeper Philipp Klewin gefunden. Wie die Sachsen am Rande der Pressekonferenz verkündeten, kommt der 19-jährige Louis Lord aus dem Nachwuchs des SV Werder Bremen ins Erzgebirge. In Bremen kam er für die zweite Mannschaft des Bundesligisten zu 27 Einsätzen in der Regionalliga Nord. "Er ist ein talentierter Torwart. Ich kenne ihn aus seiner Jugendzeit. Er wird den Konkurrenzkampf mit Martin Männel anfeuern und sich weiterentwickeln", ist Sportdirektor Matthias Heidrich sicher.