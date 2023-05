Erzgebirge Aue wollte im letzten Saisonspiel ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen Ingolstadt, und das ist der Mannschaft von Pavel Dotchev bei der SpVgg Bayreuth teilweise gelungen. Die Veilchen trennten sich am Samstag mit 3:3 (0:1) vom Tabellenletzten und zeigten dabei spielerisch gute Ansätze und vor allem große Comeback-Qualitäten.

Aue bestimmte die Partie von Beginn an und ging nach vergebenen Chancen von Omar Sijaric und Ivan Knezevic (24./28.) auch verdient durch Marvin Stefaniaks traumhaftes Kopfballtor in Führung (39.). Aue hatte das Spiel zu dem Zeitpunkt nicht mehr nur im Griff, sondern lag nun auch verdient auf der Anzeigetafel vorn.

Nach der Pause dann der Schock: Ein Doppelschlag von Bayreuth-Stürmer Christoph Fenninger stellte den Spielverlauf völlig auf den Kopf (49./50.) und Aues Bemühungen vor große Probleme. Die Dotchev-Elf hatte völlig den Faden verloren, was durch Eroll Zejnullahus Treffer nach einem Konter noch verstärkt wurde (79.).

Die Veilchen riskierten am Ende noch einmal alles und hatten dafür auch den richtigen Mann auf dem Platz. Boris Tashchy kam spät in Spiel- und vor allem Tor-Laune und schnürte nach seinem Anschlusstreffer (84.) noch einen Doppelpack. Der zweite Treffer fiel dabei erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.