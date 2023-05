Nach der Pause fiel Jonjic zunächst durch ein Offensivfoul und später seiner fünften Gelben Karte auf, die dafür sorgte, dass die Partie gegen den FCI zu seinem letzten Spiel für Aue wurde. Er fehlt nächste Woche in Bayreuth. Trotz eines Vierfachwechsels zu Beginn des zweiten Durchgangs machte sich bemerkbar, dass mit Zehn-Tore-Mann Dimitrij Nazarov der beste Auer Torschütze verletzt fehlte. Gute Ansätze zeigte der 19 Jahre junge Franco Schädlich - nicht verwandt mit Trainer-Legende Gerd Schädlich. Ansonsten fehlte es den "Veilchen" nicht an Spielanteilen, sondern eher an Wucht.