Der 30-Jährige schnürte binnen vier Minuten einen Doppelpack (28./32.). Zuvor hatte Omar Sijaric (17.) die Veilchen in Führung gebracht. Während sich die Vogtländer von Trainer Sven Köhler auch in der Folge vergeblich um ein Erfolgserlebnis bemühten, besorgte FCE-Sommerneuzugang Joshua Schwirten etwas mehr als 20 Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (83.).

Erst durch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit hat sich Chemies Ligakonkurrent Chemnitzer FC einen letztendlich standesgemäßen 5:0-Erfolg beim Landesklasse-Team des FSV Limbach-Oberfrohna herausgespielt. Lediglich Stanley Keller konnte den Abwehrriegel der Gastgeber vor der Pause überwinden (29.).



Nach Wiederanpfiff schwanden der FSV-Elf zusehends die Kräfte. Das nutzten die Himmelblauen vor den 507 Fans nicht zuletzt in Person von Doppelpacker Kingsley Akindele (55./89.) und Joker Stephan Mensah, dem sogar noch drei Treffer gelangen (69./75./90.). Die nächste Pflichtaufgabe wartet auch für den jüngst in Rostock untergegangenen CFC am Mittwoch, wenn Greifswald an die Gellertstraße reist.