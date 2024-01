Der Hallesche FC hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der Rückrunde verstärkt. Am Samstag hieß der Verein Tarsis Bonga willkommen. Der gebürtige Rheinländer stand zuletzt bei 1860 München unter Vertrag, kam in dieser Saison jedoch nur zu sieben Einsätzen. Über die Länge des Vertrags machte der Verein vorerst keine Angaben.