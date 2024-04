Doch um den Glauben an einen Verbleib in der 3. Liga zu kräftigen, müsste als erster Schritt am Samstag ein Sieg in Köln her. Mit 10 Punkten Vorsprung auf den HFC könnte sich die Viktoria mit einem Sieg wohl auch den letzten Abstiegssorgen entledigen - siegt Halle, wären beide Teams mitten drin im heißen Abstiegskampf.