Die Beleidigungen einiger Dynamo-Anhänger gegen den verletzten Essener Felix Götze, der blutend vom Platz getragen werden musste, kritisiert der Lehrer für Sport und Mathematik: "Emotionen gehören in einem gewissen Maße dazu. In dem Moment, wo ein Spieler verletzt am Boden legt, ist aber eine Grenze gezogen, so dass jeder erkennen muss: 'Jetzt ist Schluss'. Diese Grenze hat man nicht erkannt, das ist sehr, sehr traurig."