Knapp 5.000 Fans der Schwarz-Gelben hatten sich auf den Weg in die tschechische Hauptstadt gemacht, insgesamt sahen 16.800 Schaulustige die Partie. Bei toller Stimmung zeigten beide Fanlager Choreografien, zündelten und sangen sich die Seele aus dem Leib. Dynamo begann mit drei Neuzugängen: Tom Zimmerschied, Dennis Borkowski und Robin Meißner standen in der Startelf. Jedoch fiel in einer intensiv geführten Partie keine Tore vor der Pause.

Zur zweiten Halbzeit ersetzte Kevin Broll Stefan Drljaca im Tor, zudem brachte Trainer Markus Anfang Kyu-Hyun Park. Der tschechische Vizemeister kam mit farblich gewechseltem Trikotsatz besser aus der Kabine. Die Dresdner verteidigten beherzt, schaffte aber offensiv kaum gefährliche Aktionen. Dynamo-Youngster Jonas Oehmichen verpasste nach 70 Minuten eine gute Chance zur Führung. Zehn Minuten vor dem Ende wechselte Anfang noch einmal sechsfach. In der 88. Minute ließ Angreifer Manuel Schäffler den SGD-Anhang per Kopf nach Eckball dann doch noch jubeln.



Allerdings hielt der Vorsprung nur wenige Sekunden. Nach einem langen Pass kam Ivan Schranz in den Rücken der Gästeabwehr, setzte sich durch und glich mit einem strammen Schuss aus. Kurz danach war die Partie vorbei. Weiter geht es für Dynamo am kommenden Samstag (22. Juli) mit dem Benefizspiel für Drittliga-Absteiger FSV in Zwickau.