Nach der Pause, in der beide Mannschaften zahlreiche Wechsel vornahmen, erhöhte Aue die Schlagzahl. Der FCE übernahm nun die Spielkontrolle und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich durch Kilian Jakob, der in der 49. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke die Kugel sehenswert ins lange Eck zirkelte. Jena schien beeindruckt und agierte nicht mehr mit der Genauigkeit wie in der ersten Hälfte. Aue glänzte indes mit variabler Spielweise in der Offensive, was den Zeiss-Städtern immer wieder Probleme bereitete. In der 66. Minute hatte Erik Majetschak die große Chance zur FCE-Führung, doch sein Schuss aus elf Metern konnte gerade noch geblockt werden. Sechs Minuten später hatte der Auer mehr Erfolg: Nach einer erneut kurz ausgeführten Ecke köpfte Majetschak den Ball nach einer abgefälschten Flanke am langen Pfosten zum 2:1-Endstand in die Maschen.