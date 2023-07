Findet sich kein neuer Arbeitgeber, muss Aue die drei Profis weiter bezahlen. Und das, obwohl Göttlicher und Ferjani nicht eine Pflichtspielminute für Aue absolviert haben und als teure Missverständnisse in die Geschichte eingehen könnten. Göttlicher steht seit 2022 unter Vertrag, der 22-jährige Ferjani ist sogar schon seit 2021 ein "Veilchen". Damals wurde er mit einem Dreijahreskontrakt ausgestattet. Beide waren letzte Saison bereits ausgeliehen: Ferjani nach Worms (30 Spiele) und Göttlicher nach Würzburg (28). Sorge stand immerhin 13 Mal in der Auer-Startelf.

Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich hatte der "Bild" kürzlich gesagt, dass es immer wieder lose Anfragen für das Trio gegeben habe, diese kamen aber aus der Regionalliga, "was sich die Jungs noch nicht so richtig vorstellen können. Aber da müssen wir vielleicht noch etwas Geduld haben. Irgendwann werden wahrscheinlich auch die Spieler von der Realität eingeholt".

Auch der Hallesche FC hat bei seinen Neuverpflichtungen nicht nur in die Glückstüte gegriffen. Alexander Winkler war erst in der Winterpause verpflichtet worden, hat aber unter Trainer Sreto Ristic trotz Vertrag bis 2024 keine Perspektive. Der 31-jährige Abwehrspieler (146 Drittligaspiele/davon zehn für den HFC) kann/soll den Verein verlassen. Geräuschlos waren die letzten Wochen nicht. Winkler beklagte mangelnde Kommunikation. Sein Berater sei nicht über die Trennungsabsicht informiert worden. HFC-Sportchef Thomas Sobotzik wies diese Kritik entschieden zurück. Demnach habe der Spieler frühzeitig über die Situation Bescheid gewusst.

Auch mit Leon Damer (Vertrag bis 2024) plant der HFC nicht mehr. Der 23-jährige Offensivmann, der in 23 Spielen an sieben Toren beteiligt war, durfte ebenfalls nicht mit ins Trainingslager reisen und muss hoffen, dass bei einem anderen Verein noch eine Stelle frei ist. Zeit ist reichlich. Das Wechselfenster schließt erst am 31. August.