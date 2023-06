Der 1,91 Meter große Kraulich wurde in Erfurt geboren und erlernte im Nachwuchsbereich seines Heimatvereins Rot-Weiß Erfurt das Fußball-ABC. Nach einer Saison im Drittligakader ging es für ihn zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, bevor er von dort zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga wechselte. In der abgelaufenen Saison trug er das Meppener Trikot und bestritt insgesamt 26 Partien, in denen er einen Treffer erzielte. Beim 4:1 von Meppen am vorletzten Spieltag gegen Dynamo, das Dresden den Aufstieg kostete, stand er nicht im Kader.