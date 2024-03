Und die nächste Aufgabe hat es mit den "Löwen" aus der bayrischen Landeshauptstadt in sich. Denn während Dynamo in den letzten sechs Spielen nur ein Sieg gelang und so der komfortable Vorsprung auf den dritten Platz verspielt wurde, ist der TSV den entgegengesetzten Weg gegangen. Im gleichen Zeitraum holten die Münchener 13 Punkte und konnten sich so ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld hocharbeiten.