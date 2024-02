Der Hallesche FC geht mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in das Ostderby am Samstag (02.03.2024) gegen Dynamo Dresden. Das jüngste 3:0 gegen den VfB Lübeck hat die Brust beim Team von Sreto Ristic breiter werden lassen. Dynamo dagegen musste zuletzt Wunden lecken. Der Aufstiegsaspirant gewann 2024 erst zwei Mal in der 3. Fußball-Liga. Die Partie wird live ab 14:00 Uhr im MDR Fernsehen und in der SpiO-App übertragen.