Mit Blick auf die englische Woche – Erzgebirge Aue empfängt am Mittwoch den SV Sandhausen und reist am Sonntag (26.8.) nach Lübeck – sei der volle Kader ein Segen, so Dotchev, der sich wünscht, dass seine Mannschaft nach dem Auftaktsieg nicht in den "Bequemlichkeitsmodus" schaltet. "Wir müssen motiviert sein und eine Topleistung abrufen", so der Coach, der einen "gereizten Gegner" und eine "hitzige Atmosphäre" erwartet.

Das letzte Auswärtsspiel an der Hafenstraße in Essen verloren Erzgebirge Aue und Korbinian Burger mit 1:2. Bildrechte: IMAGO / Eibner