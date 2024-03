Sechs Spiele in Folge haben die Westfalen in der Liga in Serie gewonnen, sind seit elf Partien ungeschlagen und haben sich bis auf Platz vier in der Tabelle geschoben. Mit einem Sieg am Samstag (14:00 Uhr, live im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen die SGD würde der SC gar an Dynamo vorbeiziehen. Gewinnen die Sachsen, könnte das Anfang-Team ein Polster zur den Nicht-Aufstiegsplätzen aufbauen. Nach dem engen Pokalerfolg im Vogtland, bei dem die Elbestädter bis ins Elfmeterschießen gehen mussten, und durchwachsenen Wochen stehen allerdings einige Fragezeichen bei den Schwarz-Gelben.