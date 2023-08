Gegen Ingolstadt wird die Aufgabe nicht leichter. Zwar konnten die Oberbayern in dieser Saison bisher nur beim klaren 4:0-Erfolg zuhause gegen Hall e vollends überzeugen, für Dresdens Offensivkraft Dennis Borkowski gehört das Team von Michael Köllner dennoch zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten. "Sie wollen oben mitspielen, haben viele neue Spieler verpflichtet. Aber wir wissen, was wir können und werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken."

Dabei treibt ihn vor allem die Frage um, wie die Lücke in der Innenverteidigung nach dem Ausfall von Kevin Ehlers bestmöglich geschlossen werden kann. Der 22-Jährige hatte gegen Dortmund II einen Schlag aufs Knie bekommen und wird seinem Team mehrere Wochen fehlen. Zwar sei die Verletzung am Innenband nicht so schlimm wie zunächst befürchtet, informierte Anfang, der Ausfall des gebürtigen Münchners, der bisher in allen vier Ligaspielen über 90 Minuten zum Einsatz kam, wiegt personell aber schwer.