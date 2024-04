Die Laune bei der SG Dynamo Dresden (3.) ist aktuell nicht besonders rosig. Seit vier Spielen wartet die Elf von Cheftrainer Markus Anfang auf einen Sieg. Nur ein Punkt sprang in dieser Phase gegen Freiburg II heraus. Das bittere Resultat: Die ambitionierte SGD hechelt den direkten Aufstiegsplätzen in der Tabelle sehnsüchtig hinterher. Doch der Traum vom direkten Sprung in die 2. Bundesliga ist lange nicht ausgeträumt. Immerhin stehen noch fünf Spieltage an und der Rückstand auf Platz zwei ist mit sechs Punkten nicht uneinholbar.