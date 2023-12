Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag

Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue - Erste Rückrundenpunkte als Ziel gegen Ingolstadt

20. Spieltag

18. Dezember 2023, 19:00 Uhr

Das Ende der Hinrunde war für den FC Erzgebirge Aue nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das jüngste 0:3 gegen Mannheim setzte die Kirsche auf die Sieglos-Torte. Im letzten Spiel des Jahres, was gleichzeitig der Rückrundenauftakt ist, will Aue es besser machen und sich und den Fans mit Punkten in Ingolstadt ein seeliges Weihnachtsfest bescheren.