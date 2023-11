Für VFC-Spieler Tommy Kind stellt die Paarung eine besondere Begegnung dar. Denn der Stürmer lief in der Vergangenheit für Chemie Leipzig auf. Insgesamt kommt er auf 102 Einsätze für Chemie Leipzig. Im Podcast "LeutzschErleben" spricht Kind davon, dass sich an dieser Stelle ein Kreis für ihn schließe. "Es ist das Highlight der Saison, das muss man ganz klar so sagen", teilt der Stürmer mit. Kind hat einen großen Anteil am aktuellen Höhenflug des VFC: In elf Spielen für die Vogtländer war er an sieben Treffern beteiligt, vier Mal traf er selbst.