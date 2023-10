Der Aufsteiger wehrte sich in Unterzahl und hatte in der 75. Minute die Chance zum 1:1. Nach einem feinen Spielzug musste Janke gegen Bunge Kopf und Kragen riskieren und war einen Tick vorher am Ball. Chemie blieb auch in Überzahl harmlos und kam aus dem Spiel zu keiner weiteren Top-Chance. Stattdessen hatte Bunge den Ausgleich in der Schlussminute auf dem Kopf. Nach schöner Freistoßeingabe von Michael Schlicht flog er in den Ball, köpfte aber aus drei Metern drüber und war anschließend den Tränen nahe: "Den muss ich machen. Unfassbar, wie wir dieses Spiel verlieren können."

Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg