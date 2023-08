Die große Frage vor dem Spiel war, ob Tim Bunge mit Schiene spielen kann. Er konnte. Doch am Anfang der Partie stand der Offensivmann noch nicht im Mittelpunkt, weil der FSV Luckenwalde besser aus den Startlöchern kam. Und nach elf Minuten bereits führte. Alexander Vogel klärte nicht resolut, so kam der Ball in den Strafraum, wo zunächst Simon Gollnack verpasste, Jorden Winter aber knipste aus elf Metern. Es ist bereits sein sechstes Saisontor, alle im Seelenbinder-Stadion erzielt.

Eilenburg schüttelte sich kurz, Bunge per Kopf und Lennert Möbius aus Nahdistanz hätten schnell ausgleichen können. Die Gäste übernahmen mehr und mehr das Kommando, einzig der Ball wollte zunächst nicht rein. Nachdem Bunge in der 29. Minute wieder nicht abschloss, machte er es 60 Sekunden später besser. Nach Vogels Flanke traf er aus fünf Metern. Jetzt ging noch mehr. Benjamin Luis schnappte sich nach einer Faustabwehr von Luckenwaldes Keeper Kevin Tittel den Ball und traf mit Wucht von links ins lange Eck zur längst verdienten Führung (36.).

Nach dem Wechsel passierte lange Zeit nichts auf dem Platz. Bis zur 77. Minute, als ein harmloser Freistoß-Ball durch den Eilenburger Strafraum kullerte und von Simon Gollnack aus Nahdistanz in die Maschen verlängert wurde. Mit diesem 2:2 wollten sich beide Teams nicht zufriedengeben. Die besseren Chancen hatte Eilenburg, aber Luis versagten in der Schlussphase gleich zwei Mal die Nerven. Besser machte es in der 90. Minute der eingewechselte Niklas Borck, der den Ball humorlos aus 18 Metern im rechten unteren Ecke versenkte. Doch dann kam in der 94. Minute noch ein Einwurf von der linken Seite. Christian Flath brachte den Ball in den Strafraum, wo Tim Göth ungedeckt aus acht Metern zum 3:3 vollenden konnte.