Das teilten beide Klubs am Donnerstag (28.03.2024) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. "Mit Datum vom 25.03.2024 haben der FC Rot-Weiß Erfurt e.V. und der FC Carl Zeiss Jena e.V. sowie deren Spielbetriebs GmbHs, vor dem Hintergrund der Ereignisse rund um das Thüringen-Derby, vom 16.03.2024, in Jena diesbezüglich und gegen Unbekannt – gleichlautende – Strafanzeigen erstattet", heißt es in der Mitteilung.