Während Jerke, der seit sieben Jahren im Verein ist, vornehmlich als Ansprechpartner der Geschäftsstelle fungieren wird, liegt die Kaderplanung in Kühnes Hand. Klar ist aber auch, dass Trainer Miroslav Jagatic in diesem Prozess "zu 100 Prozent miteingebunden ist". Jagatic selbst war Teil der "Quadriga", hatte das Amt – wie auch seine Mitstreiter Co-Trainer Christian Sobottka, Teammanager Daniel Heinze und Sponsor Uwe Thomas – aber aus persönlichen Gründen niedergelegt. Auch deshalb stand eine Doppelfunktion als Trainer und sportlicher Leiter – wie sie beispielsweise Almedin Civa bei Ortsrivale 1. FC Lok Leipzig ausübt – für Jagatic nicht zur Debatte. Der bald 47-Jährige absolviert derzeit parallel noch die Ausbildung zum DFB-Fußballlehrer in Frankfurt.