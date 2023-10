Chemie Leipzig muss in den nächsten Wochen den Ausfall von Philipp Harant verkraften. Der Innenverteidiger zog sich beim 4:2-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den ZFC Meuselwitz einen Innenbandriss im Knie zu. Anfangs war ein Kreuzbandriss befürchtet worden, wie der Regionalligist am Freitag (13. Oktober) mitteilte.