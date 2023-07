Die Spendenkampagne, die das finanzielle Überleben des FSV Zwickau sichern soll, erntet großen Zuspruch. Wie die Organisatoren der Crowdfunding-Aktion "Fußball gehört den Fans" am Samstag (15.07.2023) mitteilten, sind bereits 135.000 Euro zusammengekommen. Die am vergangenen Montag ins Leben Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, binnen acht Wochen 500.000 Euro einzusammeln. Hintergrund ist die finanzielle Schieflage des Drittliga-Absteigers. Bis zu 750.000 Euro an Verbindlichkeiten muss der FSV in den kommenden Monaten bedienen.