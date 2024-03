Der Fußball-Regionalligist FSV Zwickau muss eine Schuldenlast von 1,9 Millionen Euro abbauen. Das gab der Klub auf der Mitgliederversammlung bekannt. Was viel klingt, relativiert sich beim Blick in die jüngste Vergangenheit. Im Juni stand der Traditionsverein mit drei Millionen Schulden vor dem Aus. Innerhalb der letzten neun Monate gelang es dem Verein, 1,1 Millionen Schulden abzubauen.

Die Stimmung bei den 218 erschienenen Mitgliedern war dennoch positiv. Der Weg scheint der richtige zu sein und die Treue der Fans ist ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur "schwarzen Null". Im Schnitt kamen in der aktuellen Saison knapp 5.400 Fans ins Stadion und damit mehr als in allen anderen Spielzeiten. Dabei war nach dem Abstieg aus der 3. Liga die Befürchtung durchaus berechtigt, dass sich Fans abwenden könnten.

Doch genau das Gegenteil war der Fall. Die Mitglieder sorgten mit Aktionen dafür, dass Geld in die Kasse kam. Ebenso hätten "Einsparungen im Personal zur erheblichen Reduzierung im finanziellen Gesamtaufwand" geführt, teilte der FSV mit. Zudem wirkten sich die ehrenamtliche Unterstützung in vielen Bereichen des Vereins, die Treue der Sponsoren und die Erlöse aus dem Fanshop, die sich auf Drittliganiveau bewegen, positiv aus, hieß es in der Mitteilung. Nach aktuellem Stand, so der FSV Zwickau, wird so bis Ende der Saison ein positives Jahresergebnis von ca. 180.000 Euro erwirtschaftet, bei einem Gesamtumsatz von 3,3 Millionen Euro.