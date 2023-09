Die vergangenen Duelle gegen die "junge, wilde Truppe" standen "immer auf Messers Schneide", so Klingbeil. Bei seinem Cheftrainer-Debüt im Hinspiel der vergangenen Saison verloren die Thüringer mit 0:1 . Am letzten Spieltag folgte dann das 1:1 -Unentschieden durch einen späten Ausgleichstreffer der Jenaer von Maurice Hehne. Am Samstag soll die Effizienz in der Chancenverwertung den Unterschied für Carl Zeiss machen. Dabei kann Klingbeil auf einen Rückkehrer setzen.

Die Westberliner sind im Gegensatz zu Jena recht stark in die neue Spielzeit gestartet. 17 Tore erzielten die Berliner in sechs Spielen - so oft traf in der Regionalliga Nordost bislang keiner. Das Team um Trainer Stephan Schmidt will weiter den Anschluss an die Tabellenspitze halten, auch wenn es zuletzt ein wenig klemmte. Nach einer 2:3-Niederlage in Eilenburg und einem Remis gegen Meuselwitz kann die "Alte Dame" vor heimischer Kulisse den fünften Saisonsieg einfahren.