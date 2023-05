Hehne neu in der FCC-Startelf

Der spätere Matchwinner Hehne war der einzige Neue im Vergleich zum 4:2-Auswärtssieg beim 1. FC Lok, den Klingbeil zum Saisonabschluss in seine Startelf beorderte. Der 26-jährige Innenverteidiger fügte sich nahtlos in die auch an diesem Pfingstsonntag über weite Strecken souverän auftretende beste Defensive der Liga ein.



Bis auf zwei, drei Soli in den Strafraum gestatteten die Jenaer den jungen Berlinern vor der Pause nahezu keine Lücke. Hertha jedoch war mit einem um fünf A-Jugendliche aufgestockten 15er Kader angereist. Allein acht etatmäßige U23-Akteure standen tags zuvor beim Bundesliga-Abschied der ersten Mannschaft in Wolfsburg im Aufgebot.

Gipson rutscht vorbei, Verkamp scheitert an Goller

Die eingespielten Gastgeber agierten derweil dominant. Insbesondere Ken Gipson und Kevin Wolf wurden auf der rechten Außenbahn wiederholt gesucht und gefunden. Jedoch tat sich auch der FCC schwer, das Team von Ante Covic wirklich anhaltend in Bedrängnis zu bringen. Richtig gefährlich wurde es in Hälfte eins drei Mal – als der Berliner Mc Moordy Hüther einen verunglückten Rettungsversuch an die eigene Hintertorstange setzte (8.), Gipson am langen Pfosten an Lukas Lämmels Aufsetzer-Schlenzer vorbeirutschte (32.) und Topscorer Pasqual Verkamp nach feiner Kombination über Lämmel, Gipson und Grimm an Hertha-Keeper Tim Goller scheiterte (40.).

Hehne antwortet spät auf Abdullatifs Wirkungstreffer

Nach Wiederanpfiff ließ Hertha urplötzlich aufhorchen; Nader El-Jindaoui setzte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an den kurzen Pfosten (54.). Gut zehn Minuten später bekam der zum zweiten Durchgang eingewechselte Maximilian Krauß den Ball aus Strafraumdistanz nicht an Goller vorbei (65.). Kurz darauf wurde es still im Stadion: Mustafa Abdullatif nutzte die erste wirkliche Lücke im Jenaer Defensivverbund eiskalt zur Hertha-Führung (67.).



Ein Wirkungstreffer, den zunächst Krauß hätte egalisieren müssen – doch nachdem Goller eine butterweiche Eingabe von rechts unterlief, köpfte der Jena-Angreifer im Hechtflug über den leeren Kasten (77.). Erst als die reguläre Spielzeit nahezu abgelaufen war, schlugen die Hausherren doch noch das tabellarisch entscheidende Mal zu: Der auffällige Gipson verlängerte Justin Petermanns Freistoß in den Fünfmeterraum, wo Innenverteidiger Hehne goldrichtig stand und das Ernst-Abbe-Sportfeld doch noch jubeln ließ (90.).

Trainerstimmen zum Spiel

Ante Covic (Hertha II): "Wir haben zwei Mannschaften mit viel Herz, mit viel Qualität und hohem Tempo gesehen. Ein richtig, richtig gutes Regionalligaspiel. Der Ausgleich hinten raus geht vollkommen in Ordnung. Es war ein gerechtes Remis."



René Klingbeil (Jena): "Ich kann Ante nur beipflichten. Ein sehr gutes Regionalligaspiel auf hohem Niveau. Beide Mannschaften haben sich zerrissen und richtig guten Fußball gespielt. Wir sind Rückrundenerster und haben den zweiten Platz in der Tabelle gesichert. Das ist aller Ehren wert."