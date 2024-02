Allerdings haben die Thüringer, die weiterhin seit sieben Spielen auf einen Sieg warten, zumindest zwei Remis gegen Hertha BSC (2:2) und Viktoria Berlin (0:0) erkämpft und somit ebenfalls ansteigende Form bewiesen. Zudem dürfte den Sachsen das Hinspiel noch in schlechter Erinnerung sein. Im August gab es einen 3:2-Heimsieg der Meuselwitzer, obwohl Lok zur Halbzeit bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatte. Interimstrainer Tomislav Piplica sagte der "Leipziger Volkszeitung: "Nach dem Spiel begann die schlechte Stimmung bei uns. Gegen Meuselwitz hatten wir immer Probleme, das wird ein ganz schweres Spiel." Ruhe herrscht laut LVZ derzeit bei der Suche nach einem neuen Lok-Präsidenten. Das neue Präsidium soll zunächst noch mit weiteren Wirtschaftsgrößen ausgestattet werden. Für Lok steht am Sonnabend gegen den Chemnitzer FC gleich die nächste Heimaufgabe an.