Das letztjährige Überraschungsteam in der Fußball-Regionalliga, der FC Rot-Weiß Erfurt, geht mit einem "größeren Umbruch" in die neue Saison. Das sagte Trainer Fabian Gerber dem MDR am Rande des Trainingsauftakts am Mittwoch.

In der vergangenen Spielzeit hatte der damalige Aufsteiger die Liga aufgemischt und konnte lange sogar von der Meisterschaft und der Teilnahme an den Austiegsspielen träumen. Dieses Team wird nun auseinander gerissen: "Unser Umbruch wird größer als geplant, wir werden den einen oder anderen mehr dazu nehmen. Dafür trennen wir uns auch von dem einen oder anderen, der in den vergangenen zwei Jahren hier war", so Gerber. Er rechnet mit etwa zehn Abgängen und zehn Zugängen. Besonders schmerzt ihn der Verlust des in seinen Augen "besten Innenverteidiger-Duos der Liga" Patrick Nkoa und Aaron Manu. Manu bleibt quasi bei "RWE", er wechselt zu Drittligist Rot-Weiss Essen. Auch Nkoa zieht es trotz eines Vertrags bei RWE in Liga drei. Hier geht es wohl nur noch um die Höhe der Ablöse.