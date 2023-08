Nun aber ist der Fokus wieder aufs Sportliche gelegt und da heißt es für den CFC: liefern. Doch dafür fehlen Christian Tiffert weiterhin einige wichtige Stützen. Allein in der Defensive müssen Robert Zickert, Chris Löwe und Robert Berger weiterhin auf unbestimmte Zeit aussetzen. Auch Leon Ampadu, der in der Vorbereitung groß aufspielte und in den ersten drei Saisonspielen in der Startelf stand, plagt sich mit einer Hüftverletzung und wird auch für Dienstag passen müssen. "Laut meiner Rechnung geht es genau auf: Wir sind 18 Mann – 16 Feldspieler plus zwei Torhüter", fasste Tiffert die Personalsituation am Montagmorgen zusammen.