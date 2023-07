Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Wochen auf Robert Berger verzichten. Wie der Verein am Samstag (08.07.) mitteilte, zog sich der 26 Jahre alte Außenverteidiger einen Riss des Meniskus im rechten Knie zu. Berger soll in der kommenden Woche operiert werden und fällt nach Vereinsangaben voraussichtlich sechs Wochen aus.