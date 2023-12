So schlimm wird es am Sonntag beim letzten Regionalligaspiel des Jahres bei Hansa Rostocks U23 nicht werden. Dennoch ist die personelle Situation durchaus angespannt. Kaliano Tavares fällt mit einem Mittelfußbruch erneut länger aus. Dazu komme Daniel Muteba, der wegen einer Adduktorenzerrung nicht auflaufen kann. Und auch der Kapitän der Mannschaft, Andrej Startsev, wird im Ostseestadion fehlen, allerdings wegen seiner fünften Gelben Karte. Nicht nur wegen dieser ungünstigen Voraussetzungen erwartet Gerber ein schwieriges Spiel beim Tabellenletzten: „Da wartet zum Abschluss noch ein Brocken. Ich hoffe, wir können den Schwung aus dem Chemnitzspiel mitnehmen. Es wird aber vor sicher einigen Fans im Ostseestadion kein einfaches Spiel.“

Dass Hansa mit nur zehn Punkten auf dem letzten Platz steht, kann der Cheftrainer der Erfurter überhaupt nicht nachvollziehen. „Diese Entwicklung verwundert mich, weil sie Qualität haben. Rostock ist viel stärker, als es der Tabellenplatz aussagt. Wenn ich an das Hinspiel denke, das war richtig schwierig.“ Am ersten Spieltag benötigte Erfurt 76 Minuten, überstand dabei einige knifflige Szenen. Dann fielen zwei Tore in einer Minute, Sidny Lopes Cabral und Kay Seidemann knipsten beim 2:0-Erfolg.