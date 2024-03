Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Fußball | Regionalliga Nach dem Ausrufezeichen gegen Hertha: Wie widersteht Chemie Energie?

27. März 2024, 08:06 Uhr

Drei Niederlagen am Stück und viele Fragezeichen gab es zuletzt in Leipzig-Leutzsch. Dann kam die Hertha II zur BSG Chemie und fuhr mit drei Gegentoren und ohne Punkte heim. Jetzt kommt Energie Cottbus nach Leutzsch. "Sport im Osten" bringt die Partie am Mittwochabend (27. März, 19:00 Uhr) im Livestream, tickert dazu das Duell zwischen Meuselwitz und Babelsberg (18:30 Uhr).