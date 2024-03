Nach den Landespokalspielen am Wochenende steigen der 1. FC Lok Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena bereits am Dienstag (26. März) wieder in den Punktspielbetrieb ein. Angesagt ist eine Partie des 21. Spieltags, die ursprünglich am Freitagabend (9. Februar) stattfinden sollte. Nach lang anhaltendem Regen war der Platz im Bruno-Plache-Stadion unbespielbar. Mit Verspätung steigt nun der stimmungsvolle Abend zweier Traditionsmannschaften, den Sport im Osten per Livestream und Live-Ticker ab 19 Uhr begleitet (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).