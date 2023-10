Der einstige Drittligist Viktoria Berlin ist bestens in die Spielzeit gekommen, hat bereits 16 Punkte gesammelt und stellt mir nur neun Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Gleich ein Drittel dieser Treffer setzte es allerdings am zurückliegenden 10. Spieltag – beim 0:3 in Babelsberg kassierte das Team von Trainer Semih Keskin den ergebnistechnisch ersten herberen Dämpfer. "Aus unserer Sicht ist es etwas zu hoch", meinte Keskin. "Im Großen und Ganzen sind wir vom spielerischen Aspekt her zufrieden, aber mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein und das tut ein bisschen weh."

Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn