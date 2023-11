Mal wieder ein voller Erfolg - das ist das, was der FSV Zwickau und der FC Eilenburg unbedingt brauchen, um etwas durchatmen zu können. Am Sonntag (5. November) treffen beide Mannschaften in der GGZ-Arena in Zwickau aufeinander. Es steht viel auf dem Spiel im Duell der "Kellerkinder". Sport im Osten trägt der Brisanz Rechnung und überträgt die Begegnung ab 16 Uhr live im TV und Stream. Zudem gibt es alle Informationen im Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).