Ein Energie-Unternehmen investiert bei den Greifswaldern. Bei den 13 Neuen waren einige aufsehenerregende Akteure mit dabei: So der von Drittliga-Absteiger Zwickau geholte Can Coskun , Routinier Niklas Brandt vom BFC Dynamo, Verteidiger Mike Eglseder von Lok Leipzig oder Torwart Jakub Jakubov vom Chemnitzer FC. Trainer Lars Fuchs sieht dadurch aber keinen Druck auf dem Kessel, wie er "Sport im Osten" sagte: "Gar keiner, weil wir genau das auch einordnen können. Wir haben richtig gute Jungs geholt, haben vor allem auch viele junge dazu bekommen. Aber es sind eben 13 Neue, davon waren jetzt acht in der Startelf. Wir wissen, dass das noch Zeit braucht. Auch im Staff sind wir jetzt jung zusammengekommen, wir haben noch gar keinen richtigen Trainingsalltag, jeder Tag ist für uns alles neu."

Nach Rang 14 im Vorjahr peilt Lars Fuchs einen einstelligen Tabellenplatz an. Meisterschaftsfavorit ist für ihn der FC Carl Zeiss Jena, wie er dem "Kicker" sagte. Am FCC schätzt er: "Dass sie zusammengeblieben sind, sich punktuell verstärkt haben. Und auch, dass sie in ihrem Staff, in ihrem Trainerteam zusammengeblieben sind, von dem ich sehr sehr viel halte, weil da enorm viel Fachkompetenz da ist. Sie haben die Erfahrung dann auch mal mit Niederlagen, wie es in der Hinserie letztes Jahr der Fall war, umzugehen und dann in der Rückserie eine so gute Rolle zu spielen. Das sind die Vorteile von Jena."