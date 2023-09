Der Saisonstart ging für den Chemnitzer FC gehörig daneben. Aus den ersten sechs Partien holte der CFC zwei mickrige Punkte, stand nur aufgrund des Torverhältnisses nicht auf dem letzten Platz. Doch seitdem ging es bergauf und das trotz großer Personalsorgen. Am Samstag (30. September, 14:05 Uhr live im MDR-FERNSEHEN und Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) erwartet das Team von Trainer Christian Tiffert den BFC Dynamo an der Gellertstraße. Und damit einen Gegner, vor dem der CFC-Coach allerhöchsten Respekt hat.