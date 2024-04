Diesbezüglich unter Zugzwang steht auch der Greifswalder FC. Die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs verlor am vergangenen Wochenende aufgrund der 1:2-Niederlage im Topspiel gegen Energie Cottbus die Tabellenführung an die Lausitzer. Es war die zweite Niederlage in Serie der Ostseestädter, die nun mit dem punktgleichen BFC (56) in Lauerstellung hinter Energie (58) liegen. "Es ist noch überhaupt keine Vorentscheidung gefallen. Es kann in alle Richtungen gehen", machte Fuchs sich und seinem Team Mut.