Doch vor dem großen Triumph stand viel Arbeit, die bereits mit der Anreise begann. Da der SCM mittlerweile 14 Auswahlspieler stellt, kamen diese aus aller Herren Länder nach Saudi-Arabien. "Die Spieler reisen in unterschiedlichen Gruppen über Doha an. Manche kommen aus Tunesien, manche direkt aus Norwegen. Hoffen wir mal, dass wir am Dienstag zum Frühstück alle an Bord haben", erklärte Schmedt. Es waren alle da und das Spiel gegen Khaleej wurde auch klar mit 29:20 gewonnen. Allerdings lag ein Schatten über der Partie, Philipp Weber verletzte sich am Knie. Das zweite Gruppenspiel gegen den australischen Klub University of Queensland wurde beim 57:14 der erwartete Spaziergang.